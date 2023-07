BCE. Barelli: aumento tassi va fermato

(DIRE) Roma, 31 Lug. – “La BCE sbaglia. E non lo diciamo solo noi di Forza Italia. Lo dice anche il presidente dell’ABI, Patuelli, che non si stanca di ripetere che il denaro costa troppo. Il continuo aumento dei tassi non consente alle famiglie di pagare i mutui e le aziende sono soffocate dal costo del denaro e dalla conseguente difficoltà di accedere al credito.

Noi stiamo dalla parte delle famiglie e delle imprese e chiediamo alla presidente della BCE Lagarde di fermarsi. In caso contrario altro che recessione. Se va in crisi il sistema produttivo, vanno in crisi molti paesi, non solo il nostro, e si vanificano i segnali di ripresa economica che l’Italia sta registrando”.

Così Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia, in una intervista al Corriere della Sera. (Vid/ Dire) 20:13 31-07-23