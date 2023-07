DL PA. Cerreto (FdI): aumentato il numero dei direttori penitenziari

(DIRE) Roma, 31 Lug. – “Grazie all’attenzione del Governo Meloni su un tema delicato come la Giustizia, con il decreto PA bis, cambia verso aumentando il numero dei direttori penitenziari introducendo per loro un’indennità specifica che varia in base alla difficoltà e alla complessità dell’istituto diretto.

Con lo scorrimento delle graduatorie e la nuova programmazione dei concorsi, si punta a dare, ad ogni istituto, un comandante e un direttore in tempi brevissimi, affinché ovunque sia presente una catena di comando chiara, definita e in grado di gestire al meglio ogni necessità in carcere. E’ stato questo, frutto di un lavoro scaturito con incontri avvenuti sui territori incontrando ed ascoltando le esigenze di ciascuno.

E’ di quest’ultimo fine settimana la visita in provincia di Caserta dell’On. Ciro Maschio, presidente della Commissione Giustizia, che ha incontrato i presidenti dei Tribunali di Napoli Nord e Santa Maria Capua Vetere. Durante i colloqui è emersa una costante chiara e comune: c’è mancanza di personale per poter sopperire all’increscente mole di lavoro. La politica d’ascolto serve a questo, per poter poi elaborare decreti che soddisfino le richieste e le esigenze affinchè non ci siano più rallentamenti di una macchina che per anni ha camminato per inerzia.

L’aumento dei magistrati, dei direttori penitenziari, degli amministrativisti, lo scorrimento delle graduatorie consentirà sicuramente un’accelerazione e siamo certi che si riuscirà ad avere, finalmente, una riforma della giustizia giusta che sarà in grado di correggere le anomalie che per anni hanno minato la sicurezza degli uffici penitenziari e l’efficienza dei tribunali”. Lo ha dichiarato Marco Cerreto, capogruppo in Commissione Agricoltura. (Vid/ Dire) 20:04 31-07-23