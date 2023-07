Firenze. Colazioni e cocaina. Barista in manette

Comando Provinciale di Firenze – Firenze , 31/07/2023 12:53

Nell’ambito di uno specifico servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di stupefacenti, i Carabinieri della Stazione di Grassina hanno arrestato un quarantatreenne potentino, domiciliato a Firenze, per detenzione ai fini di spaccio. I militari avevano avuto notizia che un barista era dedito a una consolidata attività di spaccio.

Predisposto, quindi, mirato servizio, l’uomo veniva sottoposto a controllo di polizia mentre usciva di casa per cedere una dose di sostanza stupefacente all’acquirente di turno, e venivano rinvenuti sulla sua persona e all’interno della sua abitazione 20 grammi di cocaina suddivisa in dosi, materiale per il confezionamento e una cospicua somma di denaro contante, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Il tutto è stato sottoposto a sequestro. L’arrestato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza, in attesa della celebrazione del rito direttissimo fissato nella mattinata odierna, dove verrà valutata l’effettiva responsabilità rispetto alle ipotesi di accusa.

comunicato stampa – fonte: https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/informazioni/comunicati-stampa/colazioni-e-cocaina.-barista-in-manette