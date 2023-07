Voghera (Pv.) Armato di spranga oppone resistenza alla Polizia che lo ferma

A Voghera, l’altra sera, gli Agenti della Polizia di Stato hanno arrestato un cittadino italiano resosi responsabile dei reati di resistenza, minaccia a Pubblico Ufficiale e porto abusivo di strumenti atti ad offendere.

Nello specifico la volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Voghera è intervenuta a seguito di più richieste 112 NUE che segnalavano un soggetto armato di spranga che urlava per strada.

Sul posto si individuava l’uomo che veniva condotto, per l’identificazione, presso il Commissariato, mentre altro equipaggio della Polizia di Stato effettuava una perlustrazione della via dove era stato intercettato, rinvenendo il bastone metallico segnalato, che veniva posto sotto sequestro.

Nel corso di tutta la serata l’individuo, già noto alle forze di polizia per precedenti gravi comportamenti antigiuridici, aveva mantenuto un atteggiamento ostile verso gli Agenti rivolgendo nei loro confronti continue e gravi minacce, ostacolando fisicamente il compimento dell’attività d’ufficio. Per tali motivi lo stesso è stato arrestato per resistenza e minaccia a P.U..

Condotto dinnanzi al Tribunale di Pavia, dopo la convalida dell’arresto, l’uomo è stato condannato a mesi 10 di reclusione e ristretto presso la casa Circondariale, in esecuzione della misura cautelare della custodia in carcere disposta dall’AG.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/Pavia/articolo/127464c76e11bfad4170774554