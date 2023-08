Addio ad Angus Cloud

Ieri 31 Luglio 2023, è venuto a mancare a soli 25 anni Angus Cloud, conosciuto a livello mondiale per aver interpretato Fezco nella seria televisiva HBO Euphoria.

Il giovane ragazzo soffriva di depressione, e da poco aveva perso il padre, un dolore troppo grande per Cloud, ancora non si conoscono le ragioni della sua prematura morte.

A dare la tragica notizia è stata la sua famiglia, con un comunicato: “Abbiamo dovuto dire addio a un essere umano incredibile. Come artista, amico, fratello e figlio, Angus è stato speciale per tutti noi in tanti modi. La scorsa settimana ha seppellito suo padre e ha lottato intensamente con questa perdita. L’unico conforto che abbiamo è sapere che Angus è ora di nuovo con lui, che era il suo migliore amico”. “Speriamo che il mondo lo ricordi per il suo umorismo, le risate e l’amore per tutti” (fonte: ansa.it).

AO