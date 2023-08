Aeroporti. Bologna, Marconi affollato ma “senza disagi anno scorso”

L’AD Ventola: traffico alto per le vacanze ma preparati meglio

(DIRE) Bologna, 1 Ago. – Un’estate “evidentemente impegnativa”, ma “sicuramente più organizzata e più normale di quella dell’anno scorso”. All’alba di agosto, l’amministratore delegato dell’Aeroporto Marconi di Bologna Nazareno Ventola traccia il quadro dello scalo nel corso di una conferenza stampa. In questo periodo è parecchio frequentato, ma la situazione però al momento pare tranquilla e i disagi dell’anno scorso, peraltro diffusi anche nel resto d’Europa, sembrano essere alle spalle.

“Il traffico aumenta in maniera significativa- spiega Ventola- e tra poco usciranno i nostri dati sul mese di luglio, in crescita. Però come industria, anche come aeroporto di Bologna ci si è preparati sicuramente meglio dell’anno scorso, nel senso che i livelli di servizio sono migliorati”. Sicuramente “siamo affollati in certi momenti di picco, però anche in termini di ritardi, disagi, quello che era successo l’anno scorso quest’anno per fortuna non si sta ripetendo”, prosegue l’ad. Per questo al momento ” è un’estate che incoraggia, dobbiamo tenere a questo livello per i prossimi mesi, fino alla metà di settembre. Però le premesse sono buone”.

In questo momento il flusso principale di viaggiatori, riferisce ancora Ventola, è determinato soprattutto dai turisti, con le mete della “leisure” e delle vacanze, come le isole e Dubai, da dove partono i voli intercontinentali per il Sud est asiatico, e oltre a questo anche “la componente domestica con il Sud e poi tutte le mete di vacanza dell’Europa, dove siamo collegati”. (Dav/ Dire) 13:18 01-08-23