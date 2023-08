Alluvione. Emilia-R., OK rimborso bollo auto: Giunta approva misura

Per chi rottama auto danneggiata entro Agosto nei comuni compresi nel decreto

(DIRE) Bologna, 1 Ago. – Diventa ufficiale il rimborso del bollo auto (o l’esenzione) per chi ha dovuto rottamare la propria auto danneggiata dall’alluvione del Maggio scorso. Dopo la mozione approvata in Assemblea legislativa la settimana scorsa, la Giunta dell’Emilia-Romagna ha approvato la delibera che dà il via libera al provvedimento. La misura riguarda i territori compresi dal Governo nel decreto Alluvione, gli stessi cioè per i quali è stata disposta la sospensione dei termini dei tributi.

Il provvedimento regionale sul bollo auto riguarda dunque “gli intestatari o utilizzatori di veicoli che alla data dell’1 Maggio 2023, avessero la residenza o la sede legale o operativa nei territori alluvionati e che abbiano consegnato il veicolo per la demolizione entro il 31 Agosto”. Per ottenere il rimborso occorre presentare un’istanza alla Regione in cui si attesta la consegna dell’auto al demolitore entro la scadenza di fine agosto. Chi invece non ha dovuto rottamare l’auto avrà una proroga fino al 20 Novembre per pagare (senza sanzione) le tasse automobilistiche in scadenza ad aprile e maggio.

“Abbiamo scelto di rimborsare il bollo a chi, a causa dell’alluvione, farà demolire la propria auto- spiega l’assessore regionale al Bilancio, Paolo Calvano- una scelta di buonsenso verso coloro che hanno subito gravissimi danni nei mesi scorsi e che ancora oggi aspettano risposte da parte del Governo. Ricordo solo che i danni stimati ammontano a quasi nove miliardi di euro”.

Come Regione, prosegue Calvano, “stiamo continuando a mettere in campo tutte le azioni di nostra competenza per una solida e pronta ripartenza, come accaduto con i primi rimborsi alle famiglie colpite dall’alluvione. La scelta di rimborsare il bollo conferma la volontà di proseguire in questa direzione”. (San/ Dire) 11:46 01-08-23