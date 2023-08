California: maxi incendio nel deserto del Mojave

La natura si sta facendo sentire attraverso temporali, tornado, e ondate di caldo. Un enorme incendio nella riserva nazionale del Mojave, in California, si è diffuso per 331 km quadrati, raggiungendo pure lo stato del Nevada per via dei forti venti e delle temperature elevate. I cieli sono ricoperti dai fumi, l’aria è irrespirabile. Le fiamme hanno raggiunto i sei metri d’altezza, decine di migliaia di acri di macchia desertica, ginepro e alberi di Joshua sono stati carbonizzati.

La notizia è stata riportata dai media americani. Il rogo, uno dei più grandi di cui lo Stato è stato colpito, è scoppiato Venerdì vicino a un’area remota, il Caruthers Canyon. Il National Park Service ha definito l’incendio come una “colonna di fuoco rotante, che nasce quando si mischiano assieme il calore inteso e i venti forti (fonte: ansa.it).