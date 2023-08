Niger, la Francia ha iniziato le operazioni di evacuazione

19:00 – In Niger, la Francia ha avviato le operazioni di evacuazione per i concittadini francesi che si trovano al momento all’interno del Paese.

I voli organizzati dal governo francese saranno disponibili per tutti i cittadini europei che vogliono lasciare il Niger a seguito del colpo di stato ai danni del Presidente Bazoum.

Annalena Baerbock, ministro degli Esteri Tedesco, ha affermato che:”Possiamo confermare che i nostri colleghi francesi si sono offerti di accogliere i cittadini tedeschi a bordo dei loro voli dal Niger nei limiti della capacità disponibile. Il ministero degli Esteri consiglia, in linea di principio, a tutti i cittadini tedeschi presenti a Niamey di accettare questa offerta“. Secondo altre fonti, il Governo francese ha intenzione di mandare aerei militari non armati per garantire l’evacuazione dei cittadini europei in Niger. (Fonte ANSA)