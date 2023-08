Paolo Rossi con “Stand up Omero” conquista il pubblico di Mana Chuma Teatro

E’ andato in scena ieri sera presso l’Arena ex Jardin a Catona nella periferia nord di Reggio Calabria, Paolo Rossi con “Stand up Omero”, accompagnato alla chitarra da Emanuele Dell’Aquila, la sua spalla, progetto e regia di Sergio Maifredi.

Lo spettacolo fa parte degli eventi EPIC (Esperienze Performative di Impegno Civile) di Mana Chuma Teatro nell’ambito del progetto “ReggioFest2023: Cultura Diffusa”, un’iniziativa promossa dal Comune di Reggio Calabria e finanziata a valere sul Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura.

La rappresentazione teatrale è il racconto dell’Odissea in un’ora circa con la tecnica degli stand up comedian, cioè i cabarettisti che affrontano direttamente il pubblico solo con la parola.

Paolo Rossi legge l’Odissea aggiungendo alle parole di Omero le sue considerazioni, molto personali, in una visione del mondo capace di legare passato e presente. Difatti lo spettacolo è un viaggio tra i ricordi sia dell’attore, tra la sua vita pubblica e privata, sia del pubblico che da sempre lo segue.

Tra risate, pensiero, comicità, irriverenza, improvvisazione ed un grande coinvolgimento del pubblico, il tempo vola leggero lasciando gli spettatori con la sensazione di aver visto uno spettacolo unico ed irripetibile; proprio perché legato al pubblico sempre diverso ad ogni rappresentazione.

Ascoltare Paolo Rossi, con il suo modo di essere sempre “controcorrente”, è un piacere senza tempo che consola gli animi di chi non si arrende mai.