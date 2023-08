12:58 – La Guardia di Finanza di Perugia ha dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del Tribunale di Perugia, nei confronti di una ex dipendente di un istituto bancario per indebiti rimborsi per prestazioni sanitarie per un ammontare di euro 141.702,50.

Nulla osta A.G.: concesso

comunicato stampa Guardia di Finanza Comando Provinciale Perugia