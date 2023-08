Sicilia. Con digitalizzazione atti ARS risparmia 100mila euro all’anno

DDL ed emendamenti direttamente sui tablet dei deputati

(DIRE) Palermo, 1 Ago. – Un risparmio di circa centomila euro annuo in termini di minore utilizzo della carta. È quanto ottenuto dall’Assemblea regionale siciliana che dall’ultimo anno della precedente legislatura ha introdotto un sistema di completa digitalizzazione degli atti in Aula. I disegni di legge e gli emendamenti vengono digitalizzati e giungono quasi in tempo reale sui tablet in dotazione ai settanta deputati di Sala d’Ercole. Stop, quindi, all’enorme mole di carta che veniva utilizzata fino al penultimo anno della precedente legislatura.

Il dato è stato reso noto dal segretario Generale dell’Assemblea, Fabrizio Scimè, nel corso della cerimonia di consegna del ventaglio al presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno, da parte del Sindacato stampa parlamentare. “Abbiamo ottenuto un considerevole risparmio e una velocizzazione dei tempi – ha spiegato Scimè -. Ora tutta la documentazione viene inviata direttamente ai tablet dei deputati. Il risultato è anche una maggiore efficienza dei lavori. In un primo momento – ha ricordato Scimè – ho pensato che ci sarebbe stata maggiore resistenza da parte dei deputati ad accettare l’addio alla carta, ma ora devo riconoscere che tutti, dopo una prima fase di passaggio, si sono adattati e lavorano tranquillamente con i file digitali”.

A Sala d’Ercole, inoltre, è in uso anche un software che agevola il lavoro degli stenografi d’aula: “Con il passare dei gironi sta arricchendo il suo vocabolario e già adesso – ha ricordato Scimè – gli stenografi lavorano su una bozza di testo che viene creata dal software nel corso della seduta”. (Sac/Dire) 13:24 01-08-23