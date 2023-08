Autonomia. Calderoli: federalismo fiscale è tassello fondamentale

“Bene Stefani presidente commissione bicamerale, avanti tutta”

Venezia, 2 Ago. – “Complimenti e auguri di buon lavoro all’onorevole Alberto Stefani, nominato dai presidenti di Senato e Camera presidente della commissione Bicamerale per l’attuazione del Federalismo fiscale.

E auguri di buon lavoro a tutti i componenti della commissione bicamerale” che si occuperanno di “una riforma fondamentale nel percorso verso l’autonomia regionale, di una riforma che ho scritto io stesso da ministro nel 2008 varando otto decreti attuativi della legge 42/2009, una riforma purtroppo poi bloccata dai successivi Governi”.

Così il ministro delle Autonomie, Roberto Calderoli, in un post su Facebook in cui evidenzia che “finalmente in questa legislatura abbiamo la possibilità di realizzare il federalismo fiscale e l’onorebole Stefani ha la capacità, la competenza e la sensibilità, anche da amministratore territoriale, per completare l’iter parlamentare di questa riforma. Buon lavoro a Stefani, avanti tutta”. (Mac/ Dire) 18:17 02-08-23