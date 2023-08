Lavoro. Durigon (Lega): con intesa MIT, MIM e FS diamo futuro a giovani

(DIRE) Roma, 2 Ago. – “Bene il protocollo d’intesa siglato tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) e il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane per promuovere iniziative e collaborazioni tra scuola e imprese così da individuare soluzioni efficaci per affrontare il crescente problema del disallineamento tra le competenze richieste dal sistema imprenditoriale e quelle in uscita dai percorsi scolastici e formativi.

L’obiettivo è chiaro: contrastare il disallineamento di competenze tra domanda e offerta nel mondo del lavoro. Grazie alla Lega, ai ministri Matteo Salvini e Giuseppe Valditara, diamo futuro ai nostri giovani”. Lo dichiara il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon. (Vid/ Dire) 18:17 02-08-23