Niger, la Russia chiede il dialogo

22:40 – La Russia ha formalizzato un appello per chiedere il dialogo in Niger a seguito del colpo di stato per destabilizzare il Governo del Presidente Mohamed Bazoum.

Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri russo, ha affermato: “Riteniamo che sia estremamente importante evitare un ulteriore deterioramento della situazione nel Paese. Chiediamo un dialogo nazionale per ripristinare la pace civile, la legge e l’ordine.” La Zakharova ha inoltre voluto sottolineare come l’uso della forza non possa contribuire alla “risoluzione della situazione nel Paese“.

La Russia si aspetta anche che l’Unione africana si aggreghi assieme ad altre organizzazioni per manifestare segnali pro-pace ed aiutare il Niger a risollevarsi. (Fonte ANSA)