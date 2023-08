Tunisia, Presidente Saied ringrazia ex premier dopo licenziamento

22:50 – Kais Saied, Presidente della Tunisia, ha pubblicamente ringraziato il primo ministro uscente Najla Bouden durante la cerimonia del passaggio delle consegne.

“Ha assunto la responsabilità della delicata situazione che sta attraversando il Paese e l’ha fatto con onestà e dedizione. Ha partecipato alla storia della Tunisia.” Con queste parole Saied ha voluto rendere omaggio all’operato della Bouden pubblicato dai social media della stessa presidenza.

Il Presidente dopo averla licenziata ha voluto sottolineare quanto sia stato complesso il suo compito e successivamente l’ha voluta ringraziare per il lavoro svolto. Saied inoltre, ha evidenziato come l’approccio allo sviluppo economico del Paese sia adesso di fondamentale importanza per la Tunisia. Durante il suo discorso la Bouden ha affermato che lei ed il Presidente adesso sono “amici“. (Fonte ANSA)