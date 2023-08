Florida: aumentano i casi di lebbra

Nuovi casi di lebbra si registrano negli Stati Uniti, negli ultimi 10 anni vi è stato un aumento, specialmente in Florida. I dati sono stati effettuati attraverso una indagine dei CDC, i Centers for Disease Control and Prevention.

In Florida, soprattutto nella zona centrale, si concentra un quinto di tutti i nuovi casi di lebbra notificati nel 2020, che ammontano a 159. Secondo i ricercatori Aashni Bhukhan, Charles Dunn e Rajiv Nathoo, c’è una maggiore influenza di casi di lebbra in assenza di fattori di rischio tradizionali.

La lebbra colpisce in modo particolare la pelle e il sistema nervoso periferico, e si contagia tramite l’esposizione prolungata alle goccioline prodotte con la respirazione.

“Storicamente, la lebbra è stata poco comune negli Stati Uniti. L’incidenza giunse al massimo attorno al 1983 quindi accusò una riduzione drastica nel numero annuo di casi documentati dal decennio degli Ottanta fino al 2000” secondo gli investigatori. Ma nell’ultimo decennio vi è stato un aumento (fonte: agi.it).