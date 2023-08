Giuseppe Scopelliti presenta il suo libro “Io sono Libero” il 6 Agosto ad Ardore

Domenica 6 Agosto, alle ore 21:30, presso il Teatro del Mare di Ardore (Reggio Calabria), verrà presentato il libro di Giuseppe Scopelliti, “Io Sono Libero”.

In questa ennesima tappa interverranno, Scopelliti è stato chiamato a presentarlo in giro per l’Italia (prima assoluta a Roma), accanto all’ex Sindaco di Reggio Calabria ed ex Presidente della Regione Calabria, il prof Giuseppe Bombino, già Presidente dell’EPNA (Ente Parco Nazionale d’Aspromonte) e Gianfranco Sorbara, Presidente Associazione ANAS Calabria.

L’incontro presentazione di “Io Sono Libero” ad Ardore (il piccolo volume è già andato a ruba sul web) sarà moderato dal giornalista del Quotidiano La Gazzetta del Sud, Rocco Muscari.

comunicato stampa