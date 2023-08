I Tesori del Mediterraneo edizione XVIII. Il grande evento che arricchisce la città si conclude registrando un nuovo entusiasmante successo

Si concludono, anche per questa XVIII edizione, I Tesori del Mediterraneo di Reggio Calabria.

Un’edizione straordinaria su questo meraviglioso Lungomare reggino, che lascia ancora una volta il sapore della soddisfazione, forse ancor di più, per una edizione travagliata, ora si può dire, ma che è stata il grande successo di sempre.

Giornate intense, pregne di appuntamenti.

La Regata del Mediterraneo che ha regalato momenti di grande emozione per una competizione molto sentita e suggestiva nello splendido specchio di mare dello Stretto.

Tanti gli equipaggi che sono arrivati da tutta Italia e da Malta per quella che ormai è una vera e propria tradizione estiva, entrata nel cuore di molte delegazioni.

E la conclusione è stata straordinaria, per una Regata del Mediterraneo che vede trionfare le Fiamme Gialle, secondi classificati la Federazione Italiana Sedile Fisso e, terza, la nostra Città Metropolitana ma, si registra una prestazione d’alto valore sportivo per tutti gli equipaggi che hanno gareggiato sotto il cielo appena solcato dalle frecce tricolore col loro Air show.

Lo sport è ben rappresentato, dunque, all’interno de I Tesori, così come la cultura.

Gli incontri letterari, presso Opera Tresoldi, condotti da Antonella Giordano, per scoprire titoli e testi dei nostri autori calabresi e siciliani.

Il “Premio letterario Apollo”, contest amatissimo, che quest’anno ha aperto anche a case editrici siciliane e promette di coinvolgere tante altre regioni. Ai vincitori della sezione “inediti” un premio in denaro quale contributo per la pubblicazione dei libri.

Grande successo per i Salotti televisivi, talk show che hanno coinvolto Istituzioni, forze dell’ordine, associazioni territoriali per affrontare, nel corso delle serate temi fondamentali quali, la legalità, i giovani, la cultura, Università, attraverso i dibattiti condotti da Carlo Arnese.

E poi gli attesissimi spettacoli all’Arena dello Stretto presentati da Veronica Maya: risate con Enzo e Sal, da Colorado, la prima sera; poi Roberto Lipari da Striscia la notizia; il cantante Riki e, la grande conclusione con Deddy di Amici di Maria De Filippi che ha mandato in visibilio le sue giovani (e meno giovani) fans.

E dunque si tirano le somme, anche per quest’anno, e tocca a loro farlo Natalia Spanò, presidente di Nuovi Orizzonti e Paolo Catalano, gli organizzatori.

“Siamo soddisfatti – hanno affermato – stanchi ma soddisfatti, del prodotto che abbiamo realizzato, della risposta della città che con la sua partecipazione ci motiva a fare sempre meglio, sempre di più. Cittadella, Salotti Televisivi, Premio Apollo, Incontri letterari, la Regata del Mediterraneo e quindi cultura, sport, musica, spettacolo, ospiti. Lavoriamo tutto l’anno per questo mega evento che riusciamo a realizzare, non senza difficoltà, grazie all’amore per la nostra terra, che ci muove e ci motiva, ma anche grazie al nostro team di straordinari professionisti. Ormai maggiorenni, abbiamo scherzato tanto su questa cosa, abbiamo raggiunto la maturità, quindi, non potremo che andare avanti con maggiore determinazione e consapevolezza”.

Comunicato Stampa