Taranto. Un chilo di hashish sotto il letto: la Polizia arresta un tarantino

Importante operazione antidroga della Polizia di Stato che ha sequestrato un chilo di hashish, 500 euro in contanti ed arrestato un pregiudicato tarantino.

Nella costante ed incisiva attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, i Falchi della Squadra Mobile hanno effettuato alcune perquisizioni in provincia. In uno di questi controlli i poliziotti si sono presentati alla porta di un pluripregiudicato tarantino di 37 anni con precedenti specifici in materia di droga, residente nel comune di Statte.

Il 37enne ha aperto la porta d’ingresso e sorpreso dalla inaspettata presenza dei Falchi ha tentato di richiuderla con forza, palese gesto di chi vuol nascondere qualcosa.

Il suo tentativo di evitare il controllo non ha avuto il successo sperato e così i poliziotti sono entrati in casa ed hanno proceduto ad una accurata perquisizione rinvenendo, ben nascosto sotto un letto, uno zaino con all’interno 10 panetti di hashish per un peso complessivo di un chilogrammo circa, due involucri termosaldati contenenti cocaina per circa 45 grammi e tutto il necessario per il confezionamento di dosi delle sostanze stupefacenti ritrovate.

Inoltre, nella tasca del 37enne i poliziotti hanno anche recuperato la somma di 500 euro in banconote di vario taglio poi posta sotto sequestro perché ritenuta probabile provento dell’illecita attività di spaccio.

Trasmessi gli atti all’Autorità competente, il fermato è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Si ribadisce che per l’indagato vige il principio della presunzione di innocenza sino a sentenza definitiva.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/Taranto/articolo/126064cb4de79d527673944766