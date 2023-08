Benigni (FI): inizia rivoluzione per avere fisco amico

(DIRE) Roma, 4 Ago. – “Con l’approvazione della delega fiscale diamo all’Italia una riforma che attendeva da oltre 50 anni. Una vera e propria rivoluzione che ci porterà ad avere un fisco più giusto, non oppressivo per i cittadini e attrattivo per le imprese, con regole più semplici e chiare”. Così in una nota il deputato di Forza Italia e coordinatore nazionale del movimento giovanile Stefano Benigni.

“Ancora una volta – prosegue – anche grazie al grande impegno di Forza Italia, al governo e in Parlamento, rispettiamo gli impegni che abbiamo preso con i nostri elettori. Il nostro obiettivo è e resterà sempre quello indicato dal presidente Berlusconi, ‘meno tasse per tutti’: questo vuol dire più crescita, più produzione per le imprese, più lavoro, più consumi.

Mentre la sinistra continua a parlare di patrimoniale noi lavoriamo per la crescita del Paese e per lasciare più soldi nelle tasche degli italiani. Oggi, disegnando un sistema tributario nuovo abbiamo posto le basi per avere davvero un fisco amico, ottenendo un grande risultato per i cittadini, i lavoratori e le imprese", conclude.