Costarica: calciatore 29enne ucciso da un coccodrillo

In America Centrale, un uomo è morto davanti ai suoi amici pochi minuti dopo essere saltato nel fiume Cañas

Un terribile incidente è avvenuto il 3 Agosto 2023 in America centrale. Come riportano molti media, il 29enne calciatore dilettante costaricano è morto davanti ai suoi amici pochi minuti dopo essere saltato nel fiume, dove è stato afferrato da un coccodrillo di due metri. Il fiume Cañas, in cui si è tuffato J.L.O., è un noto habitat per i coccodrilli e non è consigliabile entrare in acqua lì.

Ortiz, padre di due figli, era un noto calciatore della zona e un giocatore della squadra del Río Cañas. Dopo l’incidente, mentre aspettavano l’arrivo della squadra di emergenza, la gente del posto ha assistito alle scene del coccodrillo che trascinava il corpo del giovane calciatore nell’acqua, scrive Dnevnik.hr .

Secondo quanto riferito, gli abitanti del villaggio hanno cercato di colpire il coccodrillo con dei bastoni per costringerlo a far cadere il corpo di O., ma senza successo. Nel video scioccante che è stato rilasciato al pubblico, si può vedere come il coccodrillo trascina il corpo del calciatore oltre le persone riunite sul ponte.

Dopo tentativi infruttuosi da parte della gente del posto di liberare il corpo della vittima, la polizia ha dovuto reagire sparando al rettile. Gli incidenti mortali si verificano ancora troppo spesso. Anche se non esistono normative specifiche relative ai coccodrilli, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, questi rettili sono predatori all’apice e rappresentano un pericolo ben noto nel Top End per tutti che si introducono nel loro habitat.

c.s. – Giovanni D’Agata