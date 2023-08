Genova, i Vigili del Fuoco del reparto volo portano in salvo 2 ragazzi

Nel pomeriggio di ieri, i Vigili del Fuoco del reparto volo hanno portato in salvo due ragazzi in difficoltà in mare. La richiesta era arrivata per una ragazza, attaccata a una boa rossa a circa 80 metri dalla riva di Capolungo.

Giunti sul posto, un sommozzatore si è tuffato raggiungendo la giovane e traendola in salvo sull’elicottero con il verricello.

Durante le fasi di sbarco a riva, il pilota si è accorto di un altro ragazzo anch’egli bloccato su una boa e impossibilitato a rientrare a riva per via del mare grosso. Il secondo sommozzatore si è così lanciato e ha portato in salvo anche lui.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=87505