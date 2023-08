Libano, terzo anniversario dell’esplosione

22:10 – Sono già passati tre anni dall’esplosione del porto di Beirut, ma sia la città che il resto del Paese non se ne sono dimenticati.

Il 4 Agosto 2020 circa 250 persone sono rimaste uccise dalla devastante esplosione che ha causato danni per miglia, ferendo oltre 6000 persone. Le cause vennero attribuite alla reazione di quasi 3000 tonnellate di nitrato di ammonio illegalmente conservate in un capannone del porto.

Alle 4 del pomeriggio di oggi, si è tenuta una commemorazione per le vittime, dove attivisti e la popolazione si sono radunati per una marcia silenziosa. L’evento ha avuto luogo davanti ad una caserma dei pompieri, per poi raggiungere una zona vicina al porto intorno alle ore 17:30. (Fonte ANSA)