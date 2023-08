Niger, pericolo Sahel e possibile intervento Ecowas

22:00 – Mohamed Bazoum, Presidente del Niger ha scritto un intervento per il Washington Post, affermando ciò che teme per il Paese in questi giorni.

“Con un invito aperto da parte dei golpisti e dei loro alleati regionali, l’intera regione centrale del Sahel potrebbe cadere sotto l’influenza russa attraverso il Gruppo Wagner, il cui brutale terrorismo ha fatto bella mostra di sé in Ucraina“.

Il Presidente eletto ha inoltre riferito che Boko Haram, insieme ad altri gruppi terroristici, potrebbero utilizzare il Niger come punto di partenza per attaccare i paesi limitrofi. Bazoum afferma che il colpo di stato ha l’obiettivo di indottrinare all’anti-occidente, destabilizzare i valori sociali, la democrazia ed il rispetto per lo Stato.

Nel mentre i leader dei paesi aderenti all’Ecowas, Comunità Economica degli Stati d’Africa, affermano di aver delineato un possibile piano militare per il Sahel. A darne la comunicazione è stato il Commissario per gli Affari politici Abdel-Fatau Musah. (Fonte ANSA)