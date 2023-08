Florida. Polizia ferma la barca senza equipaggio lanciata a 65 km/h

Due poliziotti sono intervenuti per fermare un’imbarcazione senza equipaggio che viaggiava a 65 km/h il 30 Luglio al largo della contea di Pinellas, in Florida. Il proprietario della barca, caduto in mare, è stato salvato da un buon samaritano.

Lo sceriffo intervenuto ha aumentato la velocità della sua barca a circa 65 km/h, per adeguarsi alla velocità della barca in mare, prima di saltare sulla barca e prenderne il suo controllo.

Ecco il video della Bodycam che mostra il momento in cui un vice dell’ufficio dello sceriffo della contea di Pinellas è saltato dalla sua barca su quella in fuga senza equipaggio al largo della costa della Florida.

c.s. – Giovanni D’Agata