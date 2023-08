Reggio Film Fest ultimo appuntamento tra Castello e Waterfront: premiazioni finalisti del “Millennial Movie”

L’ultima giornata del RCFilmFest, oggi Sabato 5 Agosto, partirà, nel pomeriggio al Castello Aragonese, dove nella Sala Garcilaso De La Vega si attiveranno due focus, il primo alle 18.30 “Serialità e Territorio: Opportunità per un’area metropolitana attraverso le serie TV”, nel quale interverranno il regista Will Geiger e il consigliere metropolitano Gianni Latella e, alle 19.30 seguirà “La centralità dell’Area dello Stretto nel futuro in Europa”, con gli interventi di del dott. Nicola Nicoletti, del regista Will Geiger e dell’arch. Ilario Tassone, Presidente dell’OAPPC di RC.

Ultimo appuntamento, alle 18.00, anche per la rassegna “Un libro per il cinema” che, presso la Sala Pietro Da Toledo con la presentazione di “Ecovisioni. L’ecologia al cinema dai fratelli Lumiere alla Marvel”, Edizioni Ambiente, il primo libro in Italia a raccontare la storia del cinema attraverso le tematiche dell’ambiente e del clima, sarà presente l’autore Marco Gisotti.

La serata di chiusura della rassegna avrà inizio alle 20.00, presso la Scalinata del Waterfront con la proiezione del documentario “Materia Viva”, regia di Stefania Vialetto, Marco Falorni e Andrea Frassoni. Seguirà la proiezione degli ultimi 3 film in selezione ufficiale al Concorso “Millennial Movie”, e alle ore 21.00 si illuminerà il Red Carpet.

Alle 21.30 verrà presentato il videoclip “Il terzo Bronzo”, del regista Augusto Favaloro e alle 21.40 verrà proiettato il film “Lo sposo indeciso”, del regista Giorgio Amato, prodotto da Morena Gentile e interpretato dell’attore Gianmarco Tognazzi.

Alla proiezione dei film seguirà il momento più atteso del RCFilmFest, alle 23.00 con la consegna dei premi “Millennial Movie”: RCFF alla Carriera, Premio della critica SNCCI, “Leopoldo Trieste” Miglior Attore, “Raf Vallone” miglior attore emergente, “Gianna Canale” miglior Attrice, “Oreste Lionello” miglior doppiatore, Premio “Rhéghion” Miglior Film RCFF, Premio “Mediterraneo” Migliore Regia RCFF, Premio “Giacomo Battaglia” Miglior Attore non protagonista RCFF, Premio “Stretto di Messina” Migliore Attrice non protagonista e tanti Premi Speciali.

I preziosi riconoscimenti, rappresentativi dello Stretto e della Città di Reggio Calabria, sono stati realizzati su progetto artistico dell’Accademia di Belle Arti di RC.

La rassegna chiuderà i battenti a mezzanotte con la proiezione del film “I racconti della domenica”, regia Giovanni Virgilio, sceneggiatrice Manuela Gurgone, attrice Rita De Donato.

La XVII edizione di RC FilmFest è stata realizzata con la collaborazione di partner artistici e culturali, come i performer di LAB1, Il Circolo Filatelico dell’Associazione Anassilaos, il collezionista Giuseppe Nicolò, il Gruppo Cineturismo dell’OAPPC, il fotoreporter Giampiero Corelli, Gerardo Sacco con le sue collezioni e i ricercatori dell’Università inglese di Exeter, che hanno curato mostre e installazioni, e grazie al contributo di sponsor e aziende Made in Calabria.

Nel connubio tra le celebrità e gli splendidi scorci della Stretto, coi il coinvolgimento di partnership sempre attente e presenti, RCFilmFest vuole continuare a lasciare una traccia indelebile con l’obiettivo di offrire un sano e virtuoso contributo allo sviluppo dell’Area dello Stretto.