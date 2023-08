USA: ok alla prima pillola post depressione parto

“Arriva lo Zurzuvae negli Stati Uniti”

Molte donne dopo la gravidanza soffrono di depressione post partum, che colpisce dal 7 al 12% delle neo-mamme, e comincia a maturare tra sesta e la dodicesima settimana del figlio. La donna si sente triste senza alcun apparente motivo, e presenta stati di irritabilità, e le viene difficile prendersi cura del proprio bambino o bambina.

L’azienda statunitense Food and Drug Administration (FDA), ha approvato la prima pillola per la depressione post parto. Un farmaco unico nel suo genere, perché più veloce rispetto ad altri anti-depressivi, e va usato solo per due settimane.

“E’ il primo farmaco orale a essere indicato per il trattamento della depressione post-partum negli adulti”, si legge in un comunicato stilato dall’azienda.

Malessere fisico e psicologico, che può durare diversi mesi, la depressione post-partum è “una situazione grave e potenzialmente fatale durante la quale le donne provano tristezza, un senso di colpa e di inutilità”, afferma la psicologa Tiffany Farchione, responsabile della psichiatria del FDA .

Ogni anno circa mezzo milione di donne soffrono di questa condizione, e in molte pensano anche al suicidio.

“Avere accesso a farmaci per via orale sarà un’opzione vantaggiosa per molte di queste donne che hanno a che fare con sentimenti estremi e talvolta anche pericolosi per la vita” sottolinea la psicologa.

Le pazienti che hanno assunto Zurzuvae, hanno presentato dei miglioramenti rispetto a quelli del gruppo placebo. Le autorità hanno assicurato di assumere una compressa da 50 mg ogni notte, per 14 giorni, il prezzo non è stato ancora reso noto (fonte: ansa.it).

AO