CNA, soddisfazione per il 39° Congresso internazionale della WFMT di Biella

Si è conclusa il 5 Agosto scorso la 39ma edizione del Congresso internazionale della World Federation of Master Tailors, una edizione record in termini di partecipazione che ha visto riunirsi a Biella l’eccellenza della sartoria mondiale con delegati provenienti da ben 34 Paesi

CNA partner della manifestazione esprime grande soddisfazione per lo svolgimento della manifestazione che ha visto la realizzazione di un intenso programma fatto di convegni, concorsi, sfilate, visite aziendali presso le aziende del distretto tessile bellese che ancora una volta hanno potuto mostrate l’alta qualità delle loro produzioni ai rappresentanti della sartoria internazionale.

Il Congresso è stata anche l’occasione per il rinnovo dei vertici della WFMT che ha portato all’elezione ai vertici della stessa il Maestro sarto, Gaetano Aloisio, Presidente dell’Accademia Nazionale dei Sartori ed alla nomina di Mauro Crimi a Segretario Generale.

Crimi, componente il Comitato esecutivo del Mestieri CNA Moda “Su misura” e delegato CNA per le politiche del Mezzogiorno ha così commentato “Sono orgoglioso di poter contribuire con il mio lavoro alla crescita e allo sviluppo dell’alta sartoria mondiale e auguro al nuovo presidente Aloisio di continuare sulla strada da lui tracciata con la presidenza dell’Accademia nazionale dei Sartori”.

In occasione della cerimonia di apertura del Congresso era tra gli altri intervenuto il Presidente di CNA Biella, Gionata Pirali portando il saluto ai partecipanti e che al termine della manifestazione ha espresso soddisfazione per quanto portato a Biella durante i cinque giorni dell’evento in termini di contenuti e qualità delle realizzazioni presentate.

“Biella – ha dichiarato Pirali – ha potuto rilanciare la propria immagine anche in ottica di capacità di accoglienza sviluppando una vera e propria operazione di marketing territoriale che ha visto intervenire oltre ai livelli nazionali le Associazioni territoriali con l’importante supporto dell’Amministrazione comunale”.

Soddisfazione viene espressa anche dal Responsabile Nazionale CNA Federmoda, Antonio Franceschini che ha partecipato ai lavori del congresso intervenendo in occasione del confronto dedicato alla sostenibilità e cogliendo l’occasione per sviluppare una intensa attività di incontri con i partecipanti alla manifestazione.

L’edizione 2023 del Congresso si è conclusa con l’appuntamento per il 2025 in Corea del Sud.

