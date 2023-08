Niger, l’Ecowas non ha inviato aiuti militari

20:50 – La Ecowas (Comunità economica degli stati dell’Africa occidentale), non è ancora pronta ad inviare aiuti militari per affrontare i golpisti in Niger.

Questo è quanto affermato dal Wall Street Journal citando un comandante dell’Ecowas. Mercoledì 30 Luglio gli stati membri dell’Ecowas hanno condannato il colpo di stato in Niger, dando una settimana di tempo per ristabilire l’ordine pubblico. Adesso il tempo è scaduto ma l’Ecowas non ha ancora mobilitato le truppe per contrastare i golpisti, preferendo lanciare l’ennesimo ultimatum. “Per il momento dobbiamo aumentare la forza delle nostre unità prima di prendere parte a una tale azione militare“. Questo è quanto affermato dal comandante intervistato dal Wall Street Journal. (Fonte ANSA)