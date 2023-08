Nigeria, aumentano i casi di difterite

20:35 – In Nigeria sono aumentati i casi di difterite nei bambini, grave infezione batterica che in stadi avanzati può danneggiare gravemente cuore, rene e sistema nervoso.

L’Unicef sta facendo il possibile per arginare l’epidemia che ha colpito fino ad ora bambini in 27 stati su 36 del Paese. Da inizio Luglio fino ad ora sono state registrate oltre 3800 segnalazioni di casi sospetti, di cui circa 1400 confermati. Il fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia sta trasportando vaccini ed attrezzature mediche negli stati dove si è diffusa la malattia. Inoltre sono stati formati operatori sanitari e volontari che possano aiutare e quotidianamente vengono fornite mascherine per il viso alla popolazione, disinfettanti ed antibiotici. (Fonte ANSA)