Padova. I proprietari sono in vacanza, topi d’appartamento in manette

Tentano di svaligiare abitazione privata mentre i proprietari sono in vacanza, ma vengono arrestati. Decorsa notte i proprietari di un’abitazione sita nella zona dell’ospedale sant’Antonio, tramite l’app sul telefono visionavano le telecamere di sorveglianza della propria abitazione notando tre individui al suo interno.

Immediata la chiamata al 112 che inviava sul posto i Carabinieri della sezione radiomobile che sorprendevano ancora all’interno dell’abitazione i tre individui che stavano rovistando l’appartamento dopo aver forzato una porta finestra traendoli in arresto.

I tre tutti georgiani di età compresa tra 32 e i 37 anni, in Italia senza fissa dimora, venivano trovati in possesso di arnesi atti allo scasso che sono stati sottoposti a sequestro. I medesimi sono trattenuti presso le camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo.

