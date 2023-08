Scuola. Marti (Lega): bene bando docenti educazione motoria, sport importante

(DIRE) Roma, 7 Ago. – “Bene che si prosegua nella strada tracciata con il binomio scuola-sport: oggi, il ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato il bando di concorso per titoli ed esami, abilitante, per l’assunzione a tempo indeterminato di 1.740 docenti di Educazione motoria per le classi quarte e quinte della scuola primaria, per l’anno scolastico 2023/2024.

Si potenzia, così, un insegnamento importante per i ragazzi nella direzione indicata pochi giorni fa in commissione Cultura al Senato con la reintroduzione dei Giochi della gioventù. Lo sport si integra al profilo sociale ed educativo ed è fondamentale per i nostri giovani”.

Così in una nota il senatore della Lega Roberto Marti, presidente della commissione Cultura e Sport a Palazzo Madama. (Com/Sor/ Dire) 16:10 07-08-23