ANPAS Croce Verde Catanzaro Unità Cinofila di Salvataggio: aperte le iscrizioni da Settembre 2023 per i corsi di salvataggio

Con grande orgoglio e soddisfazione per noi del Nucleo Cinofili dell’U.C. di Salvataggio Operative ANPAS Croce Verde di Catanzaro, ma soprattutto a grandissima richiesta per tutte quelle persone che hanno incrociato il nostro sguardo, i nostri cuori e non solo, sono aperte le iscrizioni da metà Settembre 2023 il corso per conseguire i “BREVETTI OPERATIVI” per diventare “UNITÀ CINOFILA DA SALVATAGGIO, dedicato appunto a tutte le persone dell’intero perimetro Calabrese ed anche quelli che risiedono in altre regioni che vogliono intraprendere questo percorso lavorativo con il loro compagno/a di vita a quattro zampe.

Il corso è aperto a tutti e a ogni razza di cane, ma l’età minima per entrare in questa grandissima famiglia ANPAS Croce Verde di Catanzaro è che il proprio Conduttore deve avere minimo 16 anni.

L’intero corso verrà svolto nel campo di Catanzaro e/o altro location, dipende dal numero dei partecipanti, alla fine del corso, se verranno superati gli esami di abilitazione, ai partecipanti verranno rilasciati due tipologie di brevetti operativi (CSEN & SOCIETÀ NAZIONALE SALVAMENTO GENOVA) sia come U.C. e sia come Assistenti Bagnanti.

Come Addestratore, Istruttore Cinofilo ed Istruttore di Salvataggio e Soccorso (riconosciuto dal Ministero cui lo stesso fa parte a livello lavorativo – Ministero dell’Interno) tengo a precisare che essendo che noi del Nucleo Cinofili dell’ANPAS Croce Verde di Catanzaro essendo che non facciamo “Marketing Cinofilo di Salvataggio” e/o “Cinofili da Passarell – Selfie Weekandali”, le nostre Unità Cinofile di Salvataggio Operative e Professionali saranno impegnate per varie tipologie di emergenze con rispettivi rischi e pericoli del mestiere (sbarchi migranti, alluvioni, ecc..) per tutto l’anno, rendendosi disponibili come sempre nei confronti di tutti gli organi istituzionali e lavorando in sinergia, ogni qualvolta ce ne fosse bisogno e/o necessità (come avvenuto nella Strage dei migranti a Cutro) appunto con la Protezione Civile della Calabria, Comuni, Regione Calabria, Forze dell’Ordine, Corpo Nazionale Vigili del Fuoco e la Capitaneria di Porto competente – diversamente durante la stagione balneare le stesse nostre Unità Cinofile di Salvataggio Operative e Professionali saranno impiegate sette giorni su sette su tutte le spiagge calabresi attivate con rispettive delibere comunali e regionali.

Per ogni delucidazione a riguardo contattare SILIPO Giancarlo al seguente recapito telefonico 388.7894317 e/o indirizzo email del referente nazionale CSEN di Salvataggio e Soccorso Alessandro Zannini acqua@csencinofiliadasoccorso.it .

Infine concludiamo con un nostro motto, si entra insieme e si esce insieme, e se si vuole qualcosa che non si ha mai avuto, si deve fare qualcosa che non si è mai fatto, e come U.C. lo vogliamo dedicare appunto a tutte le persone che vorranno iscriversi al nostro corso di Salvataggio.

Comunicato Stampa