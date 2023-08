Attenzione alla truffa con SMS per riavere il reddito di cittadinanza

Lo “Sportello dei Diritti”: seguite i consigli della Polizia Postale

L’ultima allerta in ordine di tempo contro le truffe segnalata dalla Polizia Postale sulla sua pagina Facebook “Commissariato di PS Online – Italia” con un post riguarda la truffa con una serie di messaggi che in molti beneficiari del sussidio del reddito di cittadinanza stanno ricevendo apparentemente dall’Inps.

La consueta attività di monitoraggio espletata dalla Polizia Postale, infatti, ha rivelato infatti, che in occasione dell’invio da parte dell’INPS di messaggi che avvisano le famiglie della sospensione dell’erogazione del Reddito di Cittadinanza, molti utenti hanno ricevuto un SMS truffa, apparentemente inviato dall’ente, che li invita a identificarsi utilizzando il link allegato al fine di evitare la revoca dei benefici INPS.

Cliccando sul link proposto si accede a un falso sito dove, inserendo le credenziali di accesso, i propri dati personali verranno carpiti e utilizzati per scopi illeciti. Attenzione, quindi alle raccomandazioni della Polizia Postale che Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” di seguito rilancia proprio per evitare spiacevoli inconvenienti e cioè per accedere ai servizi INPS non cliccare su link ricevuti tramite SMS ma utilizzare esclusivamente il sito ufficiale.

Nel caso siate comunque incappati nella frode potrete rivolgersi agli esperti della nostra associazione ai nostri contatti email info@sportellodeidiritti.org o segnalazioni@sportellodeidiritti.org per valutare immediatamente tutte le soluzioni del caso per evitare pregiudizi.

c.s. Giovanni D’Agata