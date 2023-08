Bagnante gravemente ferita dopo un possibile attacco di squalo a New York

E’ il primo attacco di squalo nella zona dal 1953. I soccorritori hanno trasportato Lunedì una donna al Jamaica Hospital che ha subito delle gravi ferite alla gamba al largo di Rockaway Beach

I primi soccorritori sono stati chiamati poco prima delle 18:00 ora locale. Sulla riva hanno scoperto la vittima ferita alla gamba sinistra. La donna, portata all’ospedale di Jamaica, è gravemente ferita ma la sua prognosi vitale non è comunque impegnata. Polizia e Vigili del Fuoco non sono stati in grado di confermare immediatamente se la ferita della vittima fosse dovuta ad un attacco di squalo.

L’incidente segue una serie di avvistamenti di squali al largo di Rockaway Beach, che hanno portato New York City a chiudere temporaneamente la spiaggia per nuotare più volte il mese scorso. L’ultima persona ad essere stata morsa da uno squalo al largo di Rockaway Beach è stato il quindicenne Al.S. Jr., che ha catturato uno squalo mentre pescava nel 1953. Il pesce gli ha morso una gamba dopo averlo catturato, afferrato per la coda.

Gli attacchi al largo di Rockaway sono rari, ma i newyorkesi che vivono lungo la costa di Long Island sono più a rischio, con tre nuotatori morsi da squali quest’anno al largo di Fire Island e degli Hamptons nel solo giorno del 4 luglio. La polizia, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è stata avvistata schierare droni al largo della costa di Rockaway subito dopo l’incidente.

c.s. – Giovanni D’Agata