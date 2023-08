DL Omnibus. Gasparri: sulle banche seguire direzione tracciata da Forza Italia

(DIRE) Roma, 8 Ago. – “La misura riguardante le banche comporterà una approfondita discussione per capire a quanto potranno ammontare le risorse disponibili e la loro specifica destinazione. È giusto tutelare le famiglie che pagano mutui troppo cari, ma anche tutelare il salario reale dei lavoratori, andando nella direzione indicata da Forza Italia. Che propone la detassazione delle tredicesime e degli straordinari.

Un principio di equità quindi deve partire dalle proposte già avanzate, da una puntuale definizione di quantità e percorsi, per evitare che si generino aspettative eccessive con dei principi che devono essere tradotti in percorsi concreti e con cifre reali ed attendibili. Su questo versante ci impegneremo nel Parlamento e nel confronto con gli operatori. Anche tenendo conto delle stime che farà la Banca d’Italia e anche degli andamenti del mercato, affinché i vantaggi non siano cancellati da eventuali svantaggi che dovessero emergere.

La politica che tende a guardare ai giganti dovrà anticipare e rafforzare gli effetti della tassazione per i giganti della rete. L'Europa esita di fronte ad Amazon, Google e ad altri colossi. È invece tempo di tassare questi giganti che non pagano assolutamente nulla". Lo dichiara il senatore Maurizio Gasparri vicepresidente del Senato.