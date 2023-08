L’IA fa paura ai cittadini statunitensi

Secondo un nuovo sondaggio del Los Angeles Times condotto dalla società di proiezioni canadese Leger, l’intelligenza artificiale fa paura alla metà dei cittadini americani (il 45%). Temano che gli sviluppi dell’IA, possa sostituirli al lavoro.

Quelli più preoccupati sono i giovani, con un’età compresa tra i 18 e i 34 anni, che arriva al 55%, più tranquilli sono chi supera i 55 anni di età.

Mentre per il mondo dei lavoratori di Hollywood, attori e sceneggiatori, i timori crescono ogni giorno. Per via dell’IA e per gli stipendi troppo bassi (per gli sceneggiatori) si è avviato uno sciopero, che dura da un paio di mesi. Molti film e serie tv sono fermi. “Questo non è solo un fenomeno di Hollywood. L’intelligenza artificiale sta letteralmente mangiando il mondo” (fonte: ansa.it).

AO