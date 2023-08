Pala eolica di 65 metri crolla per le raffiche di vento

Le immagini della scena diventano virali. La turbina eolica non ha resistito a queste raffiche

Il 7 Agosto 2023 il maltempo si abbattuto nel distretto Rostock in Germania. Nella cittadina di Gnoien, in particolare, che ospita cinque pale eoliche di circa 65 metri di altezza, una si è abbattuta cadendo al suolo, fortunatamente non ci sono stati danni ne a persone ne a cose. una turbina eolica si è rotta sotto le forti raffiche di vento che hanno spazzato. La struttura si è schiantata contro un campo, dividendosi in diverse sezioni in pochi secondi, riporta Ostsee Zeitung. Il video della scena è stato visto 212.000 volte nell’arco di due ore.

Lunedì, quando il vento soffiava a 100 km/h su questa pianura, l’aerogeneratore si è piegato prima che il suo pilastro si rompesse in più pezzi e l’intera costruzione crollasse. Nel giro di pochi secondi la macchina le cui turbine giravano velocemente è finita a terra, sotto gli occhi di un testimone che ha immortalato la scena. Una tale turbina eolica aveva un costo, stimato in 50.000 euro.

Le altre cinque turbine del parco sono state spente per precauzione mentre raffiche di 100 km/h continuano a spazzare il nord-ovest del paese.

La polizia distrettuale, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, ha chiuso l’autostrada 23, che passava nelle vicinanze, ed è stata allestita una deviazione tra le città di Jördenstorf e Gnoien. (foto di repertorio)

c.s. – Sportello dei Diritti