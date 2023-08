Volo Lamezia Terme-Londra Gatwick deviato in Tunisia

Per il disagio la compagnia offre ai passeggeri un drink in omaggio. Lo Sportello dei Diritti: “Previsto risarcimento per ritardo aereo”

Un volo della TUI Airways, la compagnia aerea charter britannica, ha effettuato dall’Italia al Regno Unito una deviazione verso la Tunisia per consegnare una parte per un altro aereo. Nel dettaglio i passeggeri di un volo TUI Airways da Lamezia Terme, in Italia, a Londra Gatwick, nel Regno Unito, sono stati dirottati inaspettatamente verso il Nord Africa, in particolare all’aeroporto di Enfidha-Hammamet in Tunisia. La deviazione era dovuta alla necessità della compagnia aerea di consegnare una parte per un altro aereo (volo BY529) che presentava un problema tecnico e richiedeva supporto tecnico.

Il volo BY4651 di TUI Airways diretto a Londra Gatwick (LGW) operato da Boeing 737 MAX 8 registrato G-TUMS era già in ritardo di due ore alla partenza da Lamezia Terme (SUF). È stato ulteriormente ritardato di altre due ore poiché l’aereo è rimasto sulla pista di Enfidha (NBE) per circa un’ora per fare rifornimento e consegnare l’attrezzatura necessaria. L’arrivo a Gatwick è avvenuto quattro ore dopo il previsto.

Grazie alla tempestiva consegna di un pezzo di ricambio a Enfidha, il volo BY529 di TUI Airways (Enfidha-Manchester, Boeing 737-800 reg. G-TAWJ) ha avuto solo mezz’ora di ritardo. Ai passeggeri è stato offerto un drink in omaggio, mentre, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, hanno diritto a richiedere un risarcimento per il ritardo ai sensi della regola di risarcimento per ritardo del volo dell’UE261.

Grazie, infatti, alla consolidata esperienza dei suoi consulenti lo “Sportello dei Diritti” assiste i passeggeri risolvendo per loro i più svariati disservizi e problemi che i viaggiatori possono riscontrare con le compagnie aeree e li aiuta ad ottenere i rimborsi aerei in maniera completamente gratuita! (foto di repertorio)

comunicato stampa – Sportello dei Diritti