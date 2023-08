Benevento. Rintracciato un catturando evaso dall’istituto penale

Comando Provinciale di Benevento – Benevento, 09/08/2023 11:45

Questa mattina, all’esito di articolate attività di indagine svolte sia in modo tradizionale, attraverso servizi di osservazione e pedinamenti e sia con competenze nell’ambito delle verifiche di carattere telematico e nel mondo internet, i militari del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Benevento hanno rintracciato ed arrestato a Napoli, nascosto in un locale protetto da sbarre ed inferriate, uno dei due ricercati che lo scorso 23 Marzo erano evasi da un istituto penale. A carico dell’uomo pendeva un ordine di esecuzione per la carcerazione con cui dovrà espiare anni 1 e mesi 9 e giorni 14 di reclusione per i reati di rapina ed evasione.

L’arrestato, dopo le formalità di rito è stato tradotto presso l’istituto penale a disposizione delle competenti Autorità Giudiziarie. L’arrestato è da ritenersi presunto innocente fino a sentenza definitiva.

comunicato stampa – fonte: https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/informazioni/comunicati-stampa/rintracciato-un-catturando-evaso-dall’istituto-penale