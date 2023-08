Una donna del Texas aggredita e gravemente ferita contemporaneamente da un falco e un serpente in circostanze altamente improbabili

Una serie di circostanze particolarmente sfortunate…. I fatti sono avvenuti il ​​25 Luglio scorso, a Silsbee, piccolo centro rurale texano al confine con la Louisiana. P.J., 64 anni, stava falciando il suo prato quando un falco ha improvvisamente rilasciato il serpente che teneva tra gli artigli sopra il suo giardino. A peggiorare le cose, la preda del raptor è atterrata sul residente.

Frustrato, ha poi moltiplicato i suoi attacchi per recuperare il suo pasto, lacerando l’avambraccio della povera vittima nel processo, nel posto sbagliato al momento sbagliato… e già alle prese con il rettile in preda al panico che stava cercando in tutti i modi di scappare. Risultato? Gravi tagli e contusioni al braccio e al viso, ha detto P. a CBS News .

Una storia altamente improbabile ampiamente riportata dalla stampa americana questa settimana.: “Quando il serpente è caduto su di me, ho naturalmente cercato di liberarmene ma si è subito avvolto attorno al mio braccio prima di attaccarmi in faccia e sbattere diversi colpi sui miei occhiali volte”, dice, profondamente segnata da questo doppio incontro fortuito. “Non potevo togliermelo”. Poi il falco caricò a sua volta…

Quattro attacchi successivi per afferrare il serpente prima di raggiungere finalmente il suo obiettivo, non senza difficoltà, e volare via. Ricoverata in ospedale in seguito, P., rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, si sta riprendendo da questo calvario con difficoltà. “Non ho chiuso occhio da (questo attacco)… non dimenticherò mai questo momento… sono così felice di essere viva”, ha dichiarato.

