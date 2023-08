Le Hawaii in fiamme

Il paradiso terreste è sommerso dalle fiamme, gli incendi hanno provocato 36 morti. La conferma arriva dalle autorità.

Per via della siccità e dei forti venti dell’urgano Dora, si sono alimentati i roghi, molte le evacuazioni di massa e le case senza luce. In tanti sono stati costretti a buttarsi in acqua per sfuggire dal fuoco.

L’isola Maui è la più colpita, la cittadina Lahaina è stata divorata dalle fiamme, 14.000 cittadini sono senza corrente elettrica. Le autorità hanno consigliato ai turisti di lasciare lo stato. 2.100 persone sono state accolte in rifugi di emergenza.

Il Sindaco della comunità di West Maui di Lahaina Town, ha fatto sapere che almeno due dozzine di persone sono rimaste ferite (fonte: ansa.it).

AO