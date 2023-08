Nazionale Under 16 maschile: Semifinale! Germania battuta 75-56 (Garavaglia 26 pt)

Sabato con la vincente di Francia-Grecia Azzurri qualificati per il Mondiale U17 2024

Semifinale! La Nazionale Under 16 di coach Mangone batte la Germania 75-56 e stacca il pass per la Semifinale dell’Europeo Under 16 di scena a Skopje (Macedonia del Nord), dove incontrerà la Francia (12 agosto, ore 18.30).

La quinta vittoria degli Azzurri, dopo i tre successi del Girone A (contro Turchia, Montenegro e Slovenia) e l’Ottavo dominato contro il Belgio, vale dunque il penultimo round della manifestazione. Traguardo che mancava alla Nazionale Under 16 da Udine 2019 (l’Italia terminò poi al terzo posto).

Giornata dal sapore ancora più dolce, perché l’accesso alla Semifinale vale la qualificazione al Mondiale Under 17 del prossimo anno, in programma in Turchia.

Miglior realizzatore della partita è Diego Garavaglia, autore di 26 punti. Doppia doppia sfiorata per Maikcol Perez, con 9 punti e 10 rimbalzi.

E’ un inizio impetuoso, come sempre in questo Europeo, per la squadra di coach Mangone. A cavallo fra il primo e il secondo quarto il parziale di 12-0 porta gli Azzurri sul massimo di +19 (38-19). Nel secondo tempo i tedeschi tentano di risalire, con Remagen (16) e Grujicic (15), e si spingono fino al 63-56, che è il momento più delicato dell’incontro. Momento dal quale l’Italia ne esce con calma e attenzione, come sempre in questo Europeo, e in cui una menzione particolare se la merita Garavaglia, implacabile con 14 punti messi a segno nell’ultimo quarto, gli ultimi due realizzati grazie a spettacolare alley oop.

Domani, 11 Agosto, giornata di riposo per le 16 squadre. Le semifinali sono in programma sabato 12 Agosto, e gli Azzurri se la vedranno con la Francia, che ha battuto la Grecia 86-72.

Il tabellino

Italia-Germania 75-56 (22-11, 21-21, 16-18, 16-6)

Italia: Ceccato (0/1 da tre), Perez 9 (0/7, 3/4), Mathis 9 (1/4, 1/6), Nistrio 4 (1/3), Hassan ne, Granai (0/1, 0/1), Carnevale 5 (1/1, 1/2), Abreu 6 (3/4), Accorsi 8 (0/2, 2/4), Bandirali ne, Lonati 8 (4/7, 0/5), Garavaglia 26 (4/6, 3/7). All. Mangone

Germania: Remagen 16 (2/6, 3/11), Reinhart, Scheffs 1 (0/2), Baumer 2 (1/1), Grujicic 15 (5/10, 1/2), Duru 4 (2/6), 0/2), Crnjac 4 (2/5, 0/2), Lastring 6 (2/4, 0/1), Estelle ne, Petric (0/1), Bennefeld 4 (2/3), Bruggemann 4 (2/2). All. Bauermann.

comunicato stampa FIP