Droga a Pioltello (Mi): perquisizioni e arresti da parte della Polizia di Stato

La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di Milano, ha eseguito una serie di perquisizioni nei comuni di Pioltello, Vignate e Peschiera Borromeo (MI), nei confronti di sei persone, la maggior parte di nazionalità albanese, ritenute responsabili del reato di traffico di sostanze stupefacenti.

Le perquisizioni effettuate dalla Squadra Mobile e dalla SISCO sono legate a una complessa attività d’indagine che lo scorso dicembre 2022 aveva portato i poliziotti di via Fatebenefratelli all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di diverse persone ritenute responsabili, a vario titolo, dei reati di associazione a delinquere di stampo mafioso – in quanto ritenute essere appartenenti alla “Locale di Pioltello” con al vertice le famiglie MAIOLO/MANNO – traffico di sostanze stupefacenti, tentata estorsione, tentato omicidio, ricettazione, porto illegale di armi, furto aggravato, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, intestazione fittizia e coercizione elettorale, usura, tutti aggravati dalla contestazione della mafiosità. Nel corso di quella operazione era stato arrestato anche un uomo riferibile alla famiglia di Cosa Nostra dei Pietraperzia (En).

Durante quelle indagini, era emerso come, nel comune di Pioltello, fosse operativa un’associazione di soggetti dedita al traffico di cocaina e hashish, in rapporti d’affari con la famiglia dei MAIOLO con i quali, tuttavia, vi erano stati pure dei momenti di forte tensione culminati nel tentato omicidio da parte di uno degli esponenti della famiglia MAIOLO nei confronti di uno dei destinatari delle perquisizioni odierne che, il 16 novembre 2019, venne colpito da colpi di pistola all’addome. All’origine di tale attentato vi erano, secondo quanto accertato dagli agenti della Squadra Mobile, proprio questioni legate allo spaccio di droga.

A seguito delle perquisizioni odierne sono stati, altresì, arrestati in flagranza di reato due cittadini albanesi di 24 e 29 anni per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso: i due arrestati, dimoranti in uno degli appartamenti perquisiti, sono stati trovati in possesso di oltre 130 grammi di cocaina, di 10mila e 500 euro nonché di materiale per il confezionamento degli stupefacenti. I due ventenni sono stati anche indagati in stato di libertà per ricettazione perché trovati in possesso di monili in oro di verosimile provenienza furtiva.

I poliziotti, inoltre, hanno eseguito un ordine di carcerazione a carico del 29enne albanese in quanto condannato in via definitiva alla pena di 10 mesi e 28 giorni di reclusione per reati in materia di stupefacenti dopo esser stato arrestato dagli agenti della 6^ Sezione della Squadra Mobile milanese nell’ambito delle indagini sulla medesima associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti operativa su Pioltello di cui l’odierno arrestato faceva parte.

Nell’ambito del servizio straordinario del controllo del territorio predisposto dal Questore di Milano Giuseppe Petronzi ieri mattina a Pioltello (MI), la Polizia di Stato, intervenuta con le unità cinofile e agenti della Questura e del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia, ha proceduto all’identificazione di 88 persone – di cui 8 risultate con precedenti di polizia a carico – controllato due esercizi commerciali ed effettuato quattro posti di controllo sul territorio della cittadina milanese controllando 41 veicoli.

