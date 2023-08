Hawaii: aumenta il numero delle vittime

Alle Hawaii, è stato emesso lo Stato d’emergenza , dopo che l’isola è stata invasa dalle fiamme, radendo al suolo città ed ettari di terreno. La zona più colpita è stata l’isola di Maui.

Molti cittadini si trovavano nella città di Lahaina, che è stata distrutta, almeno l’80%, secondo quanto hanno dichiarato le autorità. “Come se fosse stata colpita da una bomba”, ha detto il governatore delle Hawaii, Josh Green, riferendosi a Lahaina.

Tutti i viaggi diretti per le Hawaii sono stati sconsigliati, l’isola sta vivendo attimi di terrore, i morti sono saliti a 55, un numero spaventoso, che è destinato a crescere. 1.770 edifici, sono stati distrutti

“L’Italia è vicina agli Usa per gli incendi che stanno devastando le Hawaii e la loro natura incontaminata. Sono almeno 36 i morti. Gli italiani sull’arcipelago sono circa 60 e li stiamo rintracciando. Le autorità statunitensi ci hanno confermato che tra le vittime non ci sono connazionali”. Le parole di Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Esteri Antonio Tajani, scritte su X (ex Twitter) (fonte: ansa.it).

AO