India: sono andati a controllare una crepa nel marciapiede e sono stati attaccati da 3 coccodrilli

L’incidente è coinciso quando i residenti hanno sentito un rumore insolito provenire da un marciapiede incrinato

Un incidente incredibile si è verificato in un quartiere in India, quando un gruppo di uomini si è imbattuto in una scena che li ha lasciati senza parole. I residenti hanno sentito un rumore insolito provenire da un marciapiede incrinato. Incuriositi, si sono avventurati più vicino per indagare, solo per incontrare uno spettacolo incredibile.

Emergendo dalle profondità sottostanti, tre coccodrilli avevano fatto breccia nella superficie crepata, cercando disperatamente una via di fuga. Un video che documenta lo straordinario evento è stato condiviso su Instagram e ha raccolto in breve tempo oltre 930.000 visualizzazioni. Gli spettatori si sono immediatamente riuniti, rendendosi conto dell’urgente necessità di catturare i rettili prima che potessero vagare liberi.

Nel trambusto, un uomo ha agito. Armato di uno strumento, si avvicinò cautamente al primo coccodrillo, che esibiva movimenti frenetici. Con una presa salda, riuscì a controllare la creatura. In una svolta inaspettata degli eventi, un secondo coccodrillo emerse dalle profondità sotterranee, strisciando fuori dal pavimento rotto. La sua improvvisa apparizione ha causato paura e sorpresa ai testimoni.

Quando il secondo coccodrillo ha fatto la sua comparsa, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, si è caricato verso il cameraman, spingendolo a saltare da terra e puntare i piedi su un palo vicino. Nel frattempo, il terzo coccodrillo è rimasto nascosto sotto il cemento, esponendo solo il dorso.

