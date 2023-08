Kenya, emergenza alimentare

20:25 – In Kenya è stato lanciato l’allarme per l’emergenza alimentare a causa della massiccia siccità abbattutasi dopo la stagione delle piogge.

L’autorità nazionale per la gestione delle piogge (Nmda) ha fatto partire l’allarme per famiglie e bambini in 18 su 47 contee del Paese. Secondo il report, necessiteranno assistenza alimentare ed economica tutte le famiglie in stato di insicurezza. Secondo i dati raccolti dal Governo keniota, le fasce sociali maggiormente colpite dalla malnutrizione sono i bambini sotto i 5 anni e le donne in allattamento.

La Nmda afferma che:” Gli alti casi di malnutrizione possono essere attribuiti ai prezzi elevati dei prodotti di base, al basso potere d’acquisto, alle scarse pratiche di alimentazione dei bambini e alla diminuzione dell’assunzione di cibo a livello familiare“. In altre aree del Paese la pioggia ha attutito gli effetti dell’arida siccità ma si teme un peggioramento per i prossimi mesi. (Fonte ANSA)