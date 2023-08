Palermo. Acquisti con il bancomat rubato

Comando Provinciale di Palermo – Palermo, 11/08/2023 09:59

I Carabinieri della Compagnia San Lorenzo del Comando Provinciale di Palermo, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale del capoluogo su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di una 34 enne, palermitana, già nota alle forze dell’ordine, gravemente indiziata di furto con strappo, lesioni personali e indebito utilizzo di carte di credito.

L’attività investigativa, condotta dai militari della Stazione Carabinieri di Uditore, ha consentito di acquisire un grave quadro indiziario, sostanzialmente accolto nel provvedimento cautelare, secondo il quale l’indagata, a settembre del 2022, a bordo di uno scooter guidato da un complice a volto travisato rimasto ignoto, avrebbe scippato una 55enne, in via Galileo Galilei, strappandole dalle mani uno zaino.

La vittima, nel tentativo di resistere, è caduta a terra riportando delle ferite. L’indagine, grazie ad una scrupolosa analisi delle immagini estrapolate dagli impianti di video sorveglianza presenti in prossimità nel luogo dello scippo e, alla comparazione con i filmati acquisiti in due negozi nei quali l’indagata, qualche giorno dopo il reato, avrebbe effettuato degli acquisti utilizzando il bancomat della 55enne, ha consentito di ricostruire la dinamica dei fatti e di risalire alla sua identità.

La 34enne è stata, pertanto, arrestata e posta agli arresti domiciliari presso la propria abitazione. È doveroso rilevare che l’odierna indagata è, allo stato, solamente indiziata di delitto, seppur gravemente, e che la sua posizione verrà vagliata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’intero iter processuale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, in ossequio al principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza.

