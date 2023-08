Voghera: Pregiudicato Italiano arrestato per tentato omicidio e detenzione illegale d’arma

Nel pomeriggio di ieri 10 Agosto, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Voghera, unitamente a personale del Commissariato di P.S. cittadino, hanno proceduto all’arresto di un pregiudicato 37enne, residente a Voghera.

L’uomo, poco prima di essere rintracciato e fermato, aveva esploso due colpi di pistola contro l’autovettura di un nomade, pregiudicato anch’esso, presso il campo nomadi sito in quella Via Piacenza n. 61, colpendo solo per puro caso i vetri del veicolo, frantumandoli, senza attingere nessuna delle persone presenti sul posto.

Uno dei colpi esplosi oltrepassava la parete del modulo abitativo del nomade, in quel momento fortunatamente vuoto.

P.D., individuato grazie alle prime testimonianze acquisite dagli agenti del Commissariato, dopo essere fuggito, veniva rintracciato dai militari dell’Arma alla guida della propria autovettura, nel centro abitato di Voghera.

L’uomo, sottoposto a perquisizione, veniva trovato in possesso di una pistola tipo revolver cal. 38, illegalmente detenuta.

Accompagnato presso la caserma iriense ed eseguiti gli accertamenti del caso, il soggetto ha dichiarato in stato di arresto per tentato omicidio e detenzione illegale d’arma, veniva successivamente tradotto presso la casa circondariale di Pavia, come disposto dal Sost. Procuratore di turno presso la Procura della Repubblica di Pavia.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/Pavia/articolo/127464d67113711fa394188522